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Разумков розповів, коли Рада зможе розглянути закон про опозицію

Україна, Понеділок 14 вересня 2020 11:57
Разумков розповів, коли Рада зможе розглянути закон про опозицію
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли парламент зможе розглянути законопроект про опозицію. За його словами, розгляд відбудеться після місцевих виборів.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Досі не надійшло майже ні від кого пропозицій до закону про опозицію, тому були запропоновані наступні строки. До 1 жовтня ми опрацьовуємо текст, до 15 жовтня ми чекаємо пропозицій до цього законопроекту", - сказав глава парламенту.

Разумков зазначив, що після 15 жовтня цей законопроект буде зареєстрований у ВР.

"І після виборів для того, щоб зняти будь-яку політичну вмотивованість, політичні баталії, ми зможемо його розглянути в стінах Верховної ради України", - сказав спікер Ради.

Нагадаємо, в кінці липня Разумков розповів, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії.

Як писало РБК-Україна, 18 травня у ВР почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка працює над цим документом.

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