Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит Программу действий Кабмина

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит Программу действий Кабинета министров в пятницу, 4 октября.

Он попросил комитеты проработать документ до пятницы.

"29 сентября правительство внесло Программу деятельности Кабинета министров Украины. Она была зарегистрирована. Я надеюсь, что 4 октября мы сможем ее рассмотреть на заседании Верховной рады Украины. К этому времени я прошу проработать этот вопрос в комитетах. Я надеюсь, что мы быстро и эффективно пройдем этот вопрос в пятницу", - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук заявил, что в Верховной раде представят Программу действий Кабинета министров Украины на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, в программе действий правительства заложено привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет. Также правительство планирует восстановить инфраструктуру в государстве.

Так, в понедельник на сайте Рады появился текст Программы действий Кабинета министров. Данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

Кроме того, ранее первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на этой неделе может рассмотреть Программу действий правительства. По словам Стефанчука, нардепы приступят к рассмотрению программы сразу после ее внесения в Раду.