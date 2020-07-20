Разумков розповів, коли Рада ухвалить закон про опозицію

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті створили робочу групу, яка напрацьовує цей закон

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, що парламент може ухвалити закон про опозицію на наступній сесії. Зараз текст закону напрацьовують.

Про це Разумков заявив у ході підсумкової прес-конференції.

"Якщо ми говоримо про закон "Про опозицію", станом на сьогодні створена робоча група. Зараз напрацьовується текст закону. Я сподіваюсь, що на наступній сесії ми його зможемо прийняти і в першому читанні, і в цілому", - розповів очільник Ради.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова раніше повідомила, що в Україні готують закон про опозицію, але парламент потребує змін і в коаліції. У законопроекті пропонують розписати, як працює коаліція, а не тільки передбачити, яким чином опозиція може просувати свої ідеї.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 травня у Верховній раді почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка напрацьовує цей документ.

Так, у квітні 2015 року народні депутати не підтримали у другому читанні та в цілому законопроект №0948 "Про парламентську опозицію".