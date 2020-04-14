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Разумков розповів, як Рада боротиметься з "поправковим спамом"

Новини » Політика     14.04.2020 - 00:52
Разумков розповів, як Рада боротиметься з "поправковим спамом"
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Законопроект 1043, який вже перебуває в режимі другого читання, допоможе боротися з великою кількістю поправок

Для швидкого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок Верховній раді треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, документ перебуває в режимі другого читання.

"Одна з головних пропозицій на сьогодні - це зміни до регламенту. Є зміни до регламенту, які були задекларовані ще на початку нашої роботи фракцією "Слуга народу". Це законопроект 1043, який вже перебуває в режимі другого читання. Можемо його винести в зал та розглядати", - заявив Разумков.

За його словами, прийняття законопроекту дозволить швидко розглянути будь-який проект з великою кількістю правок, якими хтось намагається затягнути розгляд.

Голова ВРУ наголосив, що мова йде про випадки подання такої кількості правок, що може в 5 разів перевищувати кількість статей законопроекту.

"Якщо подано понад 500 поправок… Та пропозиція, яка є в комітеті це можливість ВРУ, у випадку надто великої кількості правок застосувати процедуру збору 150-ти підписів. Після цього питання розглядається на засіданні ВР. Якщо за нього голосує 226 голосів, то кожна депутатська фракція чи група зможе подати по 5 правок та пропозицій до профільного комітету. Кожен позафракційний депутат так зможе подати по одній правці. Комітету дається дві доби на зведення таблиці. Таким чином, за оцінками колег це зможе зайняти від півтори до трьох годин розгляду питання", - додав він.

Нагадаємо, 31 березня депутати прийняли в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що внесення великої кількості поправок у законопроект про банках покликано, щоб затягнути процес.

У фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати поправки до законопроекту. В такому разі, за словами співрозмовника видання, розгляд в залі буде нетривалим.

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