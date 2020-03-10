Разумков рассказал о перспективах рассмотрения законов о народовластии

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал о перспективах рассмотрения пакета законопроектов о народовластии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, в рамках официального визита в Швейцарию Разумков провел встречу с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Зоммаругой.

В частности, глава парламента выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем. Среди направлений, по которым Украина может привлекать швейцарский опыт, Разумков назвал реформу децентрализации и нормы прямой демократии.

"В Швейцарии успешно работает практика, когда народ является субъектом законодательной инициативы. Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, которыми должны быть расширены формы прямой демократии: закреплены механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыва депутата. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их рассмотреть", - отметил спикер Рады.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что предложения к законопроекту о всеукраинском референдуме можно прислать до 18 марта. По его словам, граждане могут присылать свои предложения по электронной почте.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховной раде появился текст законопроекта "О всеукраинском референдуме".

Добавим также, что ранее Стефанчук заявлял, что в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки. Позже первый вице-спикер сообщил, что рабочая группа наработала финальный вариант текста законопроекта.

Отметим первый вице-спикер изначально рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре 2019 года.