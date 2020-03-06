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В Раде ждут предложений украинцев по закону о референдуме

Новости » Политика     06.03.2020 - 12:56
В Раде ждут предложений украинцев по закону о референдуме
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинцы могут присылать свои предложения по электронной почте

Предложения к законопроекту о всеукраинском референдуме можно прислать до 18 марта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, граждане могут присылать свои предложения по электронной почте.

"Я хочу обратиться к гражданам. Ко всем, кто хочет принять активное участие в разработке закона о всеукраинском референдуме. Вы знаете, что работала группа ВРУ, и результат нашей работы изложен на сайте ВР. До 18 марта любой гражданин Украины или кто-либо, кто хочет улучшить этот законопроект, вы можете отправить свои предложения на электронную почту", - заявил Стефанчук.

Напомним, в Верховной раде появился текст законопроекта "О всеукраинском референдуме". Согласно тексту проекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об: утверждении изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решении вопроса общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Как писало РБК-Украина, ранее Стефанчук заявлял, что в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки. Позже первый вице-спикер сообщил, что рабочая группа наработала финальный вариант текста законопроекта.

Отметим первый вице-спикер изначально рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре 2019 года.

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