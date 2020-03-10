Разумков розповів про перспективи розгляду законів про народовладдя

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів про перспективи розгляду пакету законопроектів про народовладдя. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Так, в рамках офіційного візиту до Швейцарії Разумков провів зустріч з президентом Швейцарської конфедерації Сімонетто Зоммаругой.

Зокрема, глава парламенту висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Швейцарії в майбутньому. Серед напрямків, за якими Україна може залучати швейцарський досвід, Разумков назвав реформу децентралізації і норми прямої демократії.

"У Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб'єктом законодавчої ініціативи. Україна також робить перші кроки. Вже розроблені законопроекти, якими повинні бути розширені форми прямої демократії: закріплені механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо їх розглянути ", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що пропозиції до законопроекту про всеукраїнський референдум можна надіслати до 18 березня. За його словами, громадяни можуть надсилати свої пропозиції по електронній пошті.

Як писало РБК-Україна раніше, у Верховній раді з'явився текст законопроекту "Про всеукраїнський референдум".

Додамо також, що раніше Стефанчук заявляв, що в Раді підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання. Пізніше перший віце-спікер повідомив, що робоча група напрацювала фінальний варіант тексту законопроекту.

Відзначимо перший віце-спікер спочатку розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді 2019 року.