Разумков пройдет тест на коронавирус, - источник

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Ранее коронавирус диагностировали у нардепа

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков пройдет тест на коронавирус после обнаружения болезни у нардепа Сергея Шахова. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

"Да, действительно, Разумков должен пройти тест на коронавирус", - сообщил источник в парламенте.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что сейчас председатель Верховной рады чувствует себя хорошо и нет признаков какого-либо заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что членам комитета парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендована самоизоляция сроком на 14 дней из-за контакта с инфицированным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.

Как писало РБК-Украина, сегодня стало известно, что у нардепа Шахова диагностировали коронавирус. Сначала об этом сообщили он и его коллеги, позже подтвердил и Минздрав. Сам нардеп сообщил, что находится дома в самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Как сообщили в ВР, Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Рады 17 марта отсутствовал.