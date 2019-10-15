Разумков прокомментировал возобновление Шевчука на посту главы КСУ

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам спикера, теперь перезагрузка КСУ является невозможным

После решения Окружного административного суда города Киева о восстановлении Станислава Шевчука на должности главы Конституционного суда перезагрузка КСУ является невозможной. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли произойти перезагрузка Конституционного суда, спикер подчеркнул, что это не возможно.

"Поскольку было решение суда и он был восстановлен на работе...проведения каких-либо действий с избранием нового судьи Конституционного суда пока невозможно. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события", - заявил спикер.

Напомним, 11 октября Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины в полном объеме. Шевчук восстановлен в должности председателя Конституционного суда. 15 октября он уже вышел на работу.

В Конституционном суде сообщили, что не видели решения суда о возобновлении на должности председателя КСУ Шевчука.

Напомним, Станислав Шевчук был уволен с должности председателя КСУ 14 мая. Тогда Шевчук заявил о "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти", а также обвинил в своем увольнении п'пятого президента Украины Петра Порошенко.