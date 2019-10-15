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Разумков прокоментував поновлення Шевчука на посаді голови КСУ 

Новини » Політика    15.10.2019 - 15:02
Разумков прокоментував поновлення Шевчука на посаді голови КСУ 
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами спікера, тепер перезавантаження КСУ є неможливим

Після рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про відновлення Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного суду перезавантаження КСУ є неможливим. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може відбутись перезавантаження Конституційного суду, спікер наголосив, що це не можливо.

"Оскільки було рішення суду і він був поновлений на роботі...проведення будь-який дій з обранням нового судді Конституційного суду поки що неможливо. Тому будемо дивитись, як будуть розвиватись події", - заявив спікер.

Нагадаємо, 11 жовтня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука до Конституційного суду України в повному обсязі. Шевчук відновлений на посаді голови Конституційного суду. 15 жовтня він вже вийшов на роботу.

У Конституційному суді повідомили, що не бачили рішення суду про поновлення на посаді голови КСУ Шевчука.

Нагадаємо, Станіслав Шевчук був звільнений з посади голови КСУ 14 травня. Тоді Шевчук заявив про "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади", а також звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.

КСУ на закритому засіданні розгляне відновлення в посаді Шевчука Відновлений на посаді голова КСУ Шевчук вийшов на роботу
Новини України Конституционный суд УкраиныДмитро Разумков
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