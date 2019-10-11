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В КСУ прокомментировали восстановлении в должности Шевчука

Новости » Общество    11.10.2019 - 16:16
В КСУ прокомментировали восстановлении в должности Шевчука
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

В КСУ сообщили, что не видели решение суда о восстановлении Шевчука на должность

В Конституционном суде Украины (КСУ) не видели решения суда о восстановлении на должности главы КСУ Станислава Шевчука. Об этом сообщили РБК-Украина в КСУ.

Как сообщили РБК-Украина в Окружном административном суде Киева, судом были признаны противоправными действия Конституционного суда об освобождении Шевчука с должности главы.

"Да, такое решение (о восстановлении в должности Шевчука, - ред.) действительно принято", - пояснили в суде.

В то же время в КСУ объяснили, что по состоянию на 11 октября не видели соответствующего решения.

"К сожалению, решение мы еще не видели", - пояснили в КСУ.

Следовательно, в судебных инстанциях объяснили, что на заседании Окружного административного суда города Киева 11 октября была озвучена только вступительная результативная часть решения.

Полный текст решения с объяснением мотивации его принятия будет подготовлено только в течение 5 дней. После этого в течение 30 дней решение может быть обжаловано.

Напомним, Станислав Шевчук был уволен с должности главы КСУ 14 мая. Тогда Шевчук заявил об "антиконституционном перевороте" и "захвате государственной власти", а также обвинил в своем увольнении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Позже Шевчук обжаловал решение о своем увольнении. Он просил суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

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