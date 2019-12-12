В Раде рассказали, когда начнут разрабатывать новый закон об особом статусе Донбасса

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

В марте предстоит новая встреча в нормандском формате

Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после проведения Нормандской встречи. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, новая встреча должна состояться в марте.

"Я думаю, что это будет после встречи в марте (в нормандском формате, - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Раде начнут разработку нового законопроекта "Об особом статусе Донбасса". По его словам, после разработки нового законопроекта действующий закон прекратит свое действие.

"Очевидно, что когда будет готов новый закон, в нем будет прописано, что этот закон перестает действовать. Когда это может быть технически и хронологически? Это может быть и более полугода. Но точно за год мы справимся", - отмечал парламентарий.

Напомним, Корниенко также сообщил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде в среду, 11 декабря, появился текст законопроекта №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Профильный комитет рекомендует Раде принять его за основу и в целом.