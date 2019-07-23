Разумков прогнозирует дискуссии по новому закону о люстрации

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прогнозирует дискуссии по новому законопроекту авторства президента Владимира Зеленского о люстрации. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам главы партии, дискуссионным остается вопрос, можно ли будет принять этот закон в полном объеме.

"Президенту Зеленскому пытались рассказать о том, что он против люстрации, это происходило в рамках кампании, опять же пытались его выставить в каком-то не таком свете. Была инициатива Офиса президента, я думаю, что более глубоко и корректно об этом они бы рассказали. Рада, естественно, не проголосовала. Я думаю, что в этом законопроекте есть вещи, которые стоило бы реализовать в жизнь. Возможно ли его будет принять в полном объеме? Это вопрос дискуссионный. Я думаю, что такая дискуссия будет иметь место", - отметил Разумков.

Он также прокомментировал вероятность принятия закона Зеленского в таком виде, в котором его в Раду подал глава государства.

"Когда принимали первый закон о люстрации, там тоже шли дискуссии по поводу избираемых должностей, в том числе, например, президента страны и народных депутатов. Мы во многом являемся законодателями новых политических реалий, но в данном аспекте это как раз то, о чем говорили еще в 2014 году. Реализуемо это или нет, посмотрим в новой Верховной раде, но пока я думаю, что еще рано об этом говорить", - заявил глава партии.

Напомним, ранее послы стран G7 раскритиковали идеи президента Владимира Зеленского о новой люстрации.

Как писало РБК-Украина, Зеленский предложил усилить люстрацию. Глава государства предлагает предусмотреть, что после принятия законопроекта под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Текст законопроекта о люстрации уже внесен в парламент.

Добавим также, Конституционный суд уже несколько раз откладывал рассмотрение конституционности закона о люстрации. Под зданием КСУ проводились акции протеста с требованием не отменять закон.