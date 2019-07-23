Разумков прогнозує дискусії щодо нового закону про люстрацію

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков прогнозує дискусії по новому законопроекту авторства президента Володимира Зеленського про люстрацію. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами голови партії, дискусійним залишається питання, чи можна буде прийняти цей закон у повному обсязі.

"Президенту Зеленському намагалися розповісти про те, що він проти люстрації, це відбувалося у рамках кампанії, знову ж намагалися його виставити в якомусь не такому світлі. Була ініціатива Офісу президента, я думаю, що більш глибоко і коректно про це вони б розповіли. Рада, природно, не проголосувала. Я думаю, що в цьому законопроекті є речі, які варто було б реалізувати в життя. Чи можливо його буде прийняти в повному обсязі? Це питання дискусійне. Я думаю, що така дискусія буде мати місце", - зазначив Разумков.

Він також прокоментував ймовірність прийняття закону Зеленського в такому вигляді, в якому його в Раду подав глава держави.

"Коли приймали перший закон про люстрацію, там теж йшли дискусії з приводу посад, що обираються, у тому числі, наприклад, президента країни і народних депутатів. Ми багато в чому є законодавцями нових політичних реалій, але в даному аспекті це якраз те, про що говорили ще в 2014 році. Буде це реалізовано чи ні, подивимося у новій Верховній раді, але поки я думаю, що ще рано про це говорити", - заявив глава партії.

Нагадаємо, раніше посли країн G7 розкритикували ідеї президента Володимира Зеленського про нову люстрацію.

Як писало РБК-Україна, Зеленський запропонував посилити люстрацію. Глава держави пропонує передбачити, що після прийняття законопроекту під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року обіймали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, глав державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Текст законопроекту про люстрацію уже внесений до парламенту.

Додамо також, Конституційний суд уже кілька разів відкладав розгляд конституційності закону про люстрацію. Під будівлею КСУ проводилися акції протесту з вимогою не скасовувати закон.