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Послы стран G7 раскритиковали идеи Зеленского о новой люстрации

Новости » Политика    12.07.2019 - 13:47
Послы стран G7 раскритиковали идеи Зеленского о новой люстрации
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Однако, в G7 считают, что виновных в злоупотреблении служебным положением нужно привлекать к ответственности

Послы стран "Большой семерки" G7 поддерживают решение президента Владимира Зеленского о привлечении к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но заявляют, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба G7 в Twitter.

В заявлении говорится, что страны G7 с 2014 года имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер в Украине.

"Привлечения к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства", - отмечается в заявлении.

Послы стран G7 раскритиковали идеи Зеленского о новой люстрации

Отметим, ранее Зеленский предложил усилить люстрацию. Президент говорил, что после принятия законопроекта под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Сегодня появился текст законопроекта о люстрации.

РБК-Украина писало, что Конституционный суд уже несколько раз откладывал рассмотрение конституционности закона о люстрации. Под зданием КСУ проводились акции протеста с требованием не отменять закон.

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