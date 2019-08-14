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Разумков: предложения по коалиции "Слуге народа" не поступали

Новости » Политика    14.08.2019 - 12:36
Разумков: предложения по коалиции "Слуге народа" не поступали
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Коалицию в Раде вероятнее всего "Слуга народа" сформирует самостоятельно

На сегодня партии "Слуга народа" не поступали предложения по коалиции в Верховной раде девятого созыва. Об этом на брифинге после заседания подготовительной группы заявил лидер партии и глава группы Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент вопрос о коалиции не закрыт.

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту о создании коалиции политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина заявил, что его партия не ведет переговоры о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - отметил Корниенко.

На прошлой неделе партия "Голос" предложила руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады. В партии утверждают, что ее представители могут возглавлять комитеты по вопросам правосудия, безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентный комитет. При этом по результатам выборов у "Голоса" в Раде будет всего 20 нардепов.

Подготовительная депутатская группа определилась с координаторами подгрупп
Новости Украины КоалицияВерховная РадаДмитрий Разумков
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