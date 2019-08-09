"Голос" перед заседанием с Парубием предложил своих депутатов в комитеты

Фото: лидер партии "Голос" (РБК-Украина)

Партия предложила своих руководителей из нескольких направлений работы новой Рады

Партия "Голос" предложит руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады, где сегодня впервые собирается подготовительная депутатская группа. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В партии отмечают, ее представители могут возглавлять комитеты по вопросам правосудия, безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентный комитет.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий 9 августа созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Отметим, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что его партия не ведет переговоры с другими силами о коалиции в парламенте следующего созыва. Согласно последней информации, партия "Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера Верховной рады.

Ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что переговоры о коалиции должны завершиться в августе.