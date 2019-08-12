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В "Слуге народа" заявили об отсутствии переговоров с "Голосом" о коалиции

Новости » Политика    12.08.2019 - 09:00
В "Слуге народа" заявили об отсутствии переговоров с "Голосом" о коалиции
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Корниенко сообщает, что ему неизвестно о "системных" переговорах с "Голосом"

Партия "Слуга народа" не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос". Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко сообщает, что ему неизвестно о "системных" переговорах с "Голосом".

"Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - сказал он.

На вопрос о том, будет ли одна фракция, которая сформирует большинство, он ответил "Это вероятный вариант развития событий".

Напомним, партия "Голос" предложила руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады. В партии отмечают, ее представители могут возглавлять комитеты по вопросам правосудия, безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентный комитет.

Отметим, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что его партия не ведет переговоры с другими силами о коалиции в парламенте следующего созыва. Согласно последней информации, партия "Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера Верховной рады.

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