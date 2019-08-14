ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков: пропозиції по коаліції "Слузі народу" не надходили

Новини » Політика    14.08.2019 - 12:36
Разумков: пропозиції по коаліції "Слузі народу" не надходили
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Коаліцію в Раді найімовірніше "Слуга народу" сформує самостійно

На сьогодні партії "Слуга народу" не надходили пропозиції щодо коаліції у Верховній раді дев'ятого скликання. Про це на брифінгу після засідання підготовчої групи заявив лідер партії і голова групи Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент питання про коаліцію не закрите.

"Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту про створення коаліції політичної партії "Слуга народу" поки не надходило", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що його партія не веде переговори про коаліцію з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

"Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є особисте спілкування з окремими депутатами від" Голосу ". На рівні партії ми не обговорювали", - зазначив Корнієнко.

Минулого тижня партія "Голос" запропонувала керівників кількох важливих напрямків роботи нової Ради. У партії стверджують, що її представники можуть очолювати комітети з питань правосуддя, безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентний комітет. При цьому за результатами виборів у "Голоси" в Раді буде всього 20 нардепів.

Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп
Новини України КоаліціяВерховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся