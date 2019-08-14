Разумков: пропозиції по коаліції "Слузі народу" не надходили

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Коаліцію в Раді найімовірніше "Слуга народу" сформує самостійно

На сьогодні партії "Слуга народу" не надходили пропозиції щодо коаліції у Верховній раді дев'ятого скликання. Про це на брифінгу після засідання підготовчої групи заявив лідер партії і голова групи Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент питання про коаліцію не закрите.

"Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту про створення коаліції політичної партії "Слуга народу" поки не надходило", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що його партія не веде переговори про коаліцію з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

"Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є особисте спілкування з окремими депутатами від" Голосу ". На рівні партії ми не обговорювали", - зазначив Корнієнко.

Минулого тижня партія "Голос" запропонувала керівників кількох важливих напрямків роботи нової Ради. У партії стверджують, що її представники можуть очолювати комітети з питань правосуддя, безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентний комітет. При цьому за результатами виборів у "Голоси" в Раді буде всього 20 нардепів.

