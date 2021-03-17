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Разумков подтвердил, что Рада может собраться на внеочередное заседание

Автор: Инна Собора

Верховная рада Украины может собраться на внеочередное заседание. На нем рассмотрят правки относительно законопроектов, которые должны завершить земельную реформу.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире “5 канала".

Он подчеркнул, что заседание будет созвано "в случае необходимости".

“Есть механизм внеочередных заседаний. Если будет необходимость, то парламент его использует” , - сказал Разумков.

Председатель парламента добавил, что нардепы готовы быстро рассмотреть важные для государства законопроекты.

"Если мы будем видеть законопроект, необходимый для принятия того, чтобы изменить ситуацию в борьбе с коронавирусом, или по поводу каких-то других важных аспектов для государства, то парламент применит механизм внеочередного заседания и мы довольно быстро сможем это рассмотреть", - сказал он.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" не исключили, что на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. Однако дата проведения пока неизвестна.

Впоследствии во фракции "Слуга народа" рассказали, которые парламент может рассмотреть в ходе внеочередного заседания.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключил, что ВР может собираться на заседания ночью, чтобы рассмотреть поправки к законопроекту о завершении земельной реформы.

Напомним, на этой неделе Рада взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли 160 с 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.

До завершения рассмотрения правок нардепы могут принимать другие законопроекты только в ходе внеочередных заседаний.

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Новости Украины Дмитрий РазумковВерховная Рада
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