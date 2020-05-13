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Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Новости » Политика     13.05.2020 - 10:19
Разумков открыл внеочередное заседание Рады
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы должны принять закон о банках во втором чтении и заслушать главу НБУ

В среду, 13 мая, спикер парламента Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 317 парламентариев.

В частности, нардепы могут одобрить освобождение заработных плат медиков от налогообложения, банковский законопроект, проект закона об оборонных закупках.

Всего парламентарии рассмотрят 22 законопроекта, а также проект постановления №3431 об обращении ВР к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов и постановление №3434 об организации работы Верховной рады.

В Раде 13 мая также ожидается час вопросов к правительству и доклад главы Национального банка о деятельности НБУ.

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая. На сайте парламента также была обнародована повестка дня заседания.

Как писало РБК-Украина, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится в среду, 13 мая.

Стоит отметить, профильный комитет парламента поддержал проект постановления, согласно которому с 18 мая Верховная рада возвращается к обычному режиму работы.

Теги Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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