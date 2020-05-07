В Раде назвали дату следующего внеочередного заседания ВР

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Внеочередное заседание на следующей неделе продлится около 12 часов

Следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится в среду, 13 мая. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание решили проводить в среду, чтобы собрать максимальное количество нардепов в сессионном зале.

"Да (состоится, - ред.). Только не во вторник, а в среду. Потому что пообщались с депутатами. Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной, во вторник будет какое-то количество людей, которое не приедет. Поэтому решили в среду, чтобы собрать максимальное количество людей в парламенте", - заявил Арахамия.

По его словам, внеочередное заседание на следующей неделе продлится около 12 часов.

"Будет, кажется 14 вопросов. Я думаю, что весь день это займет где-то 10-12 часов, эта внеочередная сессия. То есть, это большая сессия. 3-4 часа минимум - это закон о банках, потом еще 13 вопросов, среди которых час вопросов к правительству, отчет главы НБУ, вопрос к нему. Это минимум 45 минут. А потом еще десять законов с обсуждением", - добавил парламентарий.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание Верховной рады Украины в четверг, в зале зарегистрировались 317 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины может выйти из карантина 18 мая. Автором соответствующего проекта постановления является Арахамия. Согласно проекту, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.