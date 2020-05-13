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Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Новини » Політика     13.05.2020 - 10:19
Разумков відкрив позачергове засідання Ради
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи повинні прийняти закон про банки в другому читанні і заслухати главу НБУ

У середу, 13 травня, спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 317 парламентаріїв.

Зокрема, нардепи можуть схвалити звільнення заробітних плат медиків від оподаткування, банківський законопроект, проект закону про оборонні закупівлі.

Усього парламентарії розглянуть 22 законопроекти, а також проект постанови №3431 про звернення ВР до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 1939-1945 років та постанову №3434 про організацію роботи Верховної ради.

У Раді 13 травня також очікується година запитань до уряду і доповідь голови Національного банку про діяльність НБУ.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 13 травня. На сайті парламенту також був оприлюднений порядок денний засідання.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться у середу, 13 травня.

Варто відзначити, профільний комітет парламенту підтримав проект постанови, згідно з яким з 18 травня Верховна рада повертається до звичайного режиму роботи.

Теги Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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