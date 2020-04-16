Разумков открыл внеочередное заседание Рады: нардепы сразу ушли на перерыв

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии рассмотрят пять законопроектов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседания парламента в четверг, 16 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 332 нардепа.

Подчеркнем, практически сразу же после регистрации нардепы пошли на получасовой перерыв. Заявление о его объявлении поступило от фракций "Батькивщина" и депутатской группы "За майбутнє".

"Уважаемые коллеги, поступило заявление от двух фракций о перерыве на 30 минут для сбора председателей фракций и проведения совещания с руководством парламента. Прошу глав фракций к себе в кабинет", - сказал Разумков.

В частности, на заседании планируется рассмотреть законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком; №1043 о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение); №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение).

Также парламентарии рассмотрят законопроект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей) и законопроект №2398-д об оборонных закупках во втором чтении.

Напомним, Разумков в среду подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, источник во фракции "Слуга народа" заявил, что парламент на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. По его словам, на заседании планируется в целом принять три закона.