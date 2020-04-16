Разумков відкрив позачергове засідання Ради: нардепи відразу пішли на перерву

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії розглянуть п'ять законопроектів

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту в четвер, 16 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 332 нардепа.

Підкреслимо, практично відразу ж після реєстрації нардепи пішли на півгодинну перерву. Заява про її оголошення надійшла від фракцій "Батьківщина" та депутатської групи "За майбутнє".

"Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій про перерву на 30 хвилин для збору голів фракцій і проведення наради з керівництвом парламенту. Прошу голів фракцій до себе до кабінету", - сказав Разумков.

Зокрема, на засіданні планується розглянути законопроект №0034 про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком; №1043 про внесення змін до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання); №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання).

Також парламентарії розглянуть законопроект №2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) і законопроект №2398-д про оборонні закупівлі в другому читанні.

Нагадаємо, Разумков в середу підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, джерело у фракції "Слуга народу" заявило, що парламент на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне лише п'ять питань. За його словами, на засіданні планується у цілому прийняти три закони.