Разумков одобрил закон о ГБР, которым предусмотрено увольнение Трубы

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предусмотрен также перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков одобрил законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований, которым предусматривается увольнение главы ГБР Романа Трубы. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - 10 декабря возвращен с подписью главы Верховной рады, направлен на подпись президенту.

В частности, законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

Законом определяется правовой статус Государственного бюро расследований: бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

Согласно документу, организационная структура Государственного бюро расследований определяется президентом. Предусматривается, что предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений Госбюро составляет 1600 человек.

Кроме того, уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия; нормируются основания привлечения работников бюро к дисциплинарной ответственности.

Подчеркнем, прекращение полномочий главы ГБР и его заместителей состоится сразу же после вступления законопроектом в силу.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования.

Как писало РБК-Украина, 23 ноября директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что готов покинуть свою должность через три года.

Добавим также, ранее сообщалось, что Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов.