Разумков схвалив закон про ДБР, яким передбачене звільнення Труби

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом передбачене також переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков схвалив законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань, яким передбачається звільнення глави ГБР Романа Труби. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 10 грудня повернутий з підписом глави Верховної ради, направлено на підпис президентові.

Зокрема, законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Законом визначається правовий статус Державного бюро розслідувань: бюро стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Згідно з документом, організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається президентом. Передбачається, що гранична чисельність центрального апарату і територіальних управлінь Держбюро становить 1600 осіб.

Крім того, уточнюються порядок призначення директора ДБР і його повноваження; нормуються підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.

Підкреслимо, припинення повноважень глави ДБР і його заступників відбудеться відразу ж після набуття законопроектом чинності.

Нагадаємо, парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування.

Як писало РБК-Україна, 23 листопада директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що готовий покинути свою посаду через три роки.

Додамо також, раніше повідомлялося, що Труба не подаватиме у відставку через скандал з опублікованими записами нібито його розмов в одному з Telegram-каналів.