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Разумков схвалив закон про ДБР, яким передбачене звільнення Труби

Новини » Політика     10.12.2019 - 13:57
Разумков схвалив закон про ДБР, яким передбачене звільнення Труби
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом передбачене також переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков схвалив законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань, яким передбачається звільнення глави ГБР Романа Труби. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Разумков схвалив закон про ДБР, яким передбачене звільнення Труби

Останній етап проходження документа - 10 грудня повернутий з підписом глави Верховної ради, направлено на підпис президентові.

Зокрема, законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Законом визначається правовий статус Державного бюро розслідувань: бюро стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Згідно з документом, організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається президентом. Передбачається, що гранична чисельність центрального апарату і територіальних управлінь Держбюро становить 1600 осіб.

Крім того, уточнюються порядок призначення директора ДБР і його повноваження; нормуються підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.

Підкреслимо, припинення повноважень глави ДБР і його заступників відбудеться відразу ж після набуття законопроектом чинності.

Нагадаємо, парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування.

Як писало РБК-Україна, 23 листопада директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що готовий покинути свою посаду через три роки.

Додамо також, раніше повідомлялося, що Труба не подаватиме у відставку через скандал з опублікованими записами нібито його розмов в одному з Telegram-каналів.

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Новини України Роман ТрубаДБРДмитро Разумков
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