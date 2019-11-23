Труба прокомментировал возможность своей отставки

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Он хочет остаться на должности еще три года

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что готов покинуть свою должность через три года. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он отметил, что в настоящее время речь не идет о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке этого органа.

"Если стоит вопрос о том, уйду ли я, - да, но желательно через три года", - заявил Труба.

Он также отметил, что за год работы ГБР можно говорить о определенных результатах, а условия гарантий независимости ГБР прописаны в законе о Государственном бюро расследований, среди которых и конкурс на должность директора.

Ранее сообщалось, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов.

РБК-Украина писало, что Верховная рада поддержала правку в законопроект о перезапуске ГБР, которая предполагает увольнение руководства, в том числе и Трубы.