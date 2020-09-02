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Разумков объявил об исключении Лероса из фракции "Слуга народа"

Автор: Юлия Струк

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Ранее партия заявила об исключении парламентария.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной рады Украины, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии" Слуга народа "в Верховной раде народного депутата Украины Лероса Гео Багратовича", - отметил Разумков.

Отметим, ранее Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа"; депутаты собрали большинство подписей.

Так, президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Глава государства заявил, что у него нет никакой реакции на взяточников.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает, что Зеленский звонил и требовал исключения парламентария.

До этого сгорел автомобиль Лероса на столичном Печерске, полиция начала расследовать инцидент.

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Новости Украины Верховная РадаСлуга народаДмитрий Разумков