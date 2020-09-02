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Разумков оголосив про виключення Лероса з фракції "Слуга народу"

Автор: Юлія Струк

Глава Верховної ради Дмитро Разумков оголосив про виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Раніше партія заявила про виключення парламентарія.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

"Відповідно до статті 60 закону про регламент Верховної ради України, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді народного депутата України Лероса Гео Багратовича", - зазначив Разумков.

Відзначимо, раніше Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу"; депутати зібрали більшість підписів.

Так, президент Володимир Зеленський прокоментував виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Глава держави заявив, що у нього немає ніякої реакції на хабарників.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує, що Зеленський дзвонив і вимагав виключення парламентарія.

До цього згорів автомобіль Лероса на столичному Печерську, поліція почала розслідувати інцидент.

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Новини України Верховна РадаСлуга народаДмитро Разумков