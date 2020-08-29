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Полиция расследуют причины пожара, при котором сгорела машина нардепа Лероса

Киев, Суббота 29 августа 2020 04:05
Полиция расследуют причины пожара, при котором сгорела машина нардепа Лероса
Фото: поджог авто (Facebook/Лерос)
Автор: Артур Родивилов

Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса. Инцидент произошел на столичном Печерске.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия.

Правоохранители уточнили, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".

Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", - сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что народному депутату "Слуги народа" Леросу подожгли автомобиль. Видео тушения автомобиля, Лерос выложил в социальные сети.

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