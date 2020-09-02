Зеленский о Леросе: у меня нет никакой реакции на взяточников

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Он говорит, что у него нет никакой реакции на взяточников.

Об этом он заявил на брифинге.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ Харківщини. Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ Харківщини. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 2 вересня 2020 р.

"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил?", - заявил он.

Напомним, Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа"; депутаты собрали большинство подписей. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возразил, что Зеленский звонил и требовал его исключения.

До этого сгорел автомобиль Лероса на столичном Печерске, полиция взялась расследовать инцидент.

Кроме того именно Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака, на которых похожый на Дениса человек обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.