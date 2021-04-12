Разумков объяснил, возможны ли заседания Рады онлайн

"В СМИ появилась информация о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило обеспечить онлайн-голосование в стенах Верховной рады... Уважаемые коллеги, надо исходить из того законодательства, которое есть", - отметил глава Рады.

Он заявил, что Рада обратится к профильному министерству по поводу разработки, когда будут приняты необходимые изменения в законы.

"Как только парламент примет соответствующие изменения или если парламент примет соответствующие изменения, мы обязательно обратимся к профильному министерству по поводу предложения о разработке соответствующего приложения, а пока следовало бы сконцентрировать внимание на доработке приложений, которые есть сегодня", - подытожил Разумков.