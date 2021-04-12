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Разумков объяснил, возможны ли заседания Рады онлайн

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 11:37
Разумков объяснил, возможны ли заседания Рады онлайн Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, возможны ли заседания парламента онлайн. Он подчеркнул, что следует руководствоваться действующим законодательством.

Об этом Разумков заявил в ходе заседания согласительного совета ВР.

"В СМИ появилась информация о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило обеспечить онлайн-голосование в стенах Верховной рады... Уважаемые коллеги, надо исходить из того законодательства, которое есть", - отметил глава Рады.

Он заявил, что Рада обратится к профильному министерству по поводу разработки, когда будут приняты необходимые изменения в законы.

"Как только парламент примет соответствующие изменения или если парламент примет соответствующие изменения, мы обязательно обратимся к профильному министерству по поводу предложения о разработке соответствующего приложения, а пока следовало бы сконцентрировать внимание на доработке приложений, которые есть сегодня", - подытожил Разумков.

Напомним, в середине января спикер ВР отмечал, что сейчас нет возможности проводить дистанционные заседания парламента.

Как писало РБК-Украина, еще в марте 2020-го президент Украины Владимир Зеленский настаивал на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантина. Он подчеркивал, что этот документ будет действовать лишь в условиях коронавируса.

Так, в конце марта прошлого года в парламент внесли законопроект №3250 о дистанционном проведении пленарных заседаний парламента и заседаний комитетов ВР.

Впоследствии нардепы одобрили закон о переводе исключительно работы комитетов в онлайн.

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