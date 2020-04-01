Зеленский подписал закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такой режим проведения предусмотрен на период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3277 о внесении изменений в закон "О комитетах Верховной рады Украины" о проведении заседаний комитетов в режиме видеоконференции. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - 31 марта возвращен с подписью от главы государства.

Документ предусматривает особенности организации работы органов Верховной рады Украины в условиях установления карантина на территории Украины.

Работа комитетов в онлайн-режиме предусмотрена на период карантина, который устанавливается Кабмином.

"Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном веб-сайте ВР, по предварительному согласию большинства от утвержденного ВРУ количественного состава комитета, с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированного электронной подписи", - сказано в тексте закона.

При этом согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым нардепом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Напомним, 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла за основу и в целом законопроект №3277, за документ проголосовали 319 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский также подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса.