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Зеленский подписал закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции

Новости » Политика     01.04.2020 - 10:56
Зеленский подписал закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такой режим проведения предусмотрен на период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3277 о внесении изменений в закон "О комитетах Верховной рады Украины" о проведении заседаний комитетов в режиме видеоконференции. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Зеленский подписал закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции

Последний этап прохождения документа - 31 марта возвращен с подписью от главы государства.

Документ предусматривает особенности организации работы органов Верховной рады Украины в условиях установления карантина на территории Украины.

Работа комитетов в онлайн-режиме предусмотрена на период карантина, который устанавливается Кабмином.

"Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном веб-сайте ВР, по предварительному согласию большинства от утвержденного ВРУ количественного состава комитета, с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированного электронной подписи", - сказано в тексте закона.

При этом согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым нардепом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Напомним, 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла за основу и в целом законопроект №3277, за документ проголосовали 319 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский также подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса.

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