Разумков пояснив, чи можливі засідання Ради онлайн
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, чи можливі засідання парламенту онлайн. Він підкреслив, що слід керуватися чинним законодавством.
"У ЗМІ з'явилася інформація про плани Міністерства цифрової трансформації розробити додаток, який би дозволив забезпечити онлайн-голосування у стінах Верховної ради... Шановні колеги, треба виходити з того законодавства, яке є", - зазначив глава Ради.
Він заявив, що Рада звернеться до профільного міністерства щодо розробки, коли будуть прийняті необхідні зміни до законів.
"Як тільки парламент прийме відповідні зміни або якщо парламент прийме відповідні зміни, ми обов'язково звернемося до профільного міністерства щодо пропозиції про розробку відповідного додатка, а поки що варто було б сконцентрувати увагу на доопрацюванні додатків, які є сьогодні", - підсумував Разумков.
Нагадаємо, в середині січня спікер ВР відзначав, що зараз немає можливості проводити дистанційні засідання парламенту.
Як писало РБК-Україна, ще в березні 2020 року президент України Володимир Зеленський наполягав на підготовці законопроекту про дистанційну роботі парламенту під час карантину. Він підкреслював, що цей документ буде діяти лише в умовах коронавірусу.
Так, у кінці березня минулого року в парламент внесли законопроект №3250 про дистанційне проведення пленарних засідань парламенту і засідань комітетів ВР.
Згодом нардепи схвалили закон про переведення виключно роботи комітетів в онлайн.