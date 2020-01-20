Разумков объяснил турборежимом нарушения регламента Рады

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разумков уверен, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему допускал нарушение положений регламента при принятии законов. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает РБК-Украина.

По словам Разумкова, если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной.

"Согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней... Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли", - заявил он.

По словам Разумкова, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство, которые касаются благополучия граждан. Он убежден, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента.

Спикер отметил, что бывают большие законопроекты с множеством правок и "тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом".

"Я действительно пытаюсь придерживаться регламента. Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли "с голоса" и не включили в законы", - сказал Разумков.

Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что одной из ключевых проблем в работе Верховной рады остается проблема законодательного спама.

В 2018 году в парламенте заявляли, что одним из ключевых вызовов работы Верховной рады восьмого созыва является увеличение так называемого законодательного спама.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2019-го комитет Верховной рады по вопросам регламента ВР рекомендовал парламенту принять законопроект №1040-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов" для борьбы с законодательным спамом.