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Разумков пояснив турборежимом порушення регламенту Ради

Новини » Політика     20.01.2020 - 23:43
Разумков пояснив турборежимом порушення регламенту Ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Разумков впевнений, що не дотримання термінів для ознайомлення з текстом законопроекту є дрібним порушенням регламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому допускав порушення положень регламенту при прийнятті законів. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє РБК-Україна.

За словами Разумкова, якби в парламенті не порушувалися положення регламенту, то його робота була б не такою продуктивною.

"Згідно з регламентом, роздаватися правки і таблиці повинні за 10 днів... Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не прийняли і чверть того, що ми прийняли", - заявив він.

За словами Разумкова, ця норма уповільнює роботу в ситуації, коли необхідно швидко приймати дрібні зміни в законодавство, які стосуються благополуччя громадян. Він переконаний, що не дотримання термінів для ознайомлення з текстом законопроекту є дрібним порушенням регламенту.

Спікер зазначив, що бувають великі законопроекти з безліччю правок і "тоді дійсно важливо надати 10 днів депутату для ознайомлення з текстом".

"Я дійсно намагаюся дотримуватися регламенту. Я хотів би зазначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроект двічі, ми жодної правки або пропозиції не прийняли "з голосу" і не включили до законів", - сказав Разумков.

Нагадаємо, у Комітеті виборців України заявили, що однією з ключових проблем у роботі Верховної ради залишається проблема законодавчого спаму.

У 2018 році у парламенті заявляли, що одним із ключових викликів роботи Верховної ради восьмого скликання є збільшення так званого законодавчого спаму.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2019-го комітет Верховної ради з питань регламенту ВР рекомендував парламенту прийняти законопроект №1040-2 "Про внесення змін до деяких законів України про право законодавчої ініціативи народних депутатів" для боротьби з законодавчим спамом.

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