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Комитет рекомендует Раде принять закон о противодействии депутатскому спаму

Новости » Политика    09.09.2019 - 16:47
Комитет рекомендует Раде принять закон о противодействии депутатскому спаму
Фото: Сергей Кальченко (hillmont.com.ua)

Законопроект рекомендуется принять в целом

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №1040-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов". Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам регламента ВР Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, основной законопроект не был поддержан. Альтернативный проект был внесен 6 сентября народными депутатами Людмилой Марченко и Оксаной Гринчук.

"Вывод на проект закона №1040, определенный президентом Украины как неотложный. Предложить ВР включить в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении не поддержать. По проекту 1040-1, предлагается рекомендовать ВР по результатам рассмотрения - не поддержать. Соответственно проект № 1040-2. Предлагается рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - заявил Кальченко.

Напомним, в сентябре 2018 года глава ВР 8 созыва Андрей Парубий заявлял, что во избежание законодательного спама в парламенте будет разрешено регистрировать только такой законопроект, который получил поддержку народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, летом 2018 года в Раде заявили об увеличении "законодательного спама".

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