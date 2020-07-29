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Разумков обсудил с премьером Израиля соглашение о зоне свободной торговли

Киев, Среда 29 июля 2020 03:01
Разумков обсудил с премьером Израиля соглашение о зоне свободной торговли
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Телефонный разговор состоялся вечером 28 июля

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор со спикером Кнессета (парламент - ред.) Израиля Яривом Левином. Обсудили утверждении правительством Израиля соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Разумков поблагодарил спикера за оперативное согласование Кнессетом соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

“Надеемся, что правительство вашего государства так же оперативно рассмотрит и одобрит сделку”, - сказал глава украинского парламента.

Также он выразил надежду на углубление межпарламентского сотрудничества государств.

“Рассчитываем, что в ближайшее время в Кнессете будет сформирована депутатская группа по межпарламентским связям с Украиной. Это позволит вывести сотрудничество наших государств на качественно новый уровень”, - подчеркнул Разумков.

Ранее посол Израиля в Украине заявил о планах как можно скорее ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.

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