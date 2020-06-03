В Израиле назвали следующие шаги после ратификации соглашения о ЗСТ с Украиной

Фото: Йоэль Лион (facebook.com/joel lion)

После ратификации стороны откроют Офисы по инвестициям

Израиль планирует как можно быстрее ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. После ратификации на территории стран будут открыты Офисы по инвестициям и высоким технологиям.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля Йоэль Лион.

Он отметил, что такие офисы позволят привлекать инвесторов в обеих странах.

"Сейчас в отношениях с Украиной наша задача - ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли. Сейчас это соглашение в Кнессете (парламент Израиля - ред.), и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было принято как можно быстрее. Далее я надеюсь, что Украина откроет Офис по инвестициям и высоким технологиям в Иерусалиме. Одновременно мы откроем такой же офис в нашем посольстве в Киеве. Это поможет нашим связям, поможет находить стартапы и инвесторов в обеих странах", - сказал Лион.

Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.

После этого президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к израильской стороне ратифицировать данное соглашение.

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Автор: РБК-Украина