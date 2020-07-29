Разумков обговорив зі спікером парламенту Ізраїлю угоду про зону вільної торгівлі

Телефонна розмова відбулася ввечері 28 липня
Голова Верховної ради України Дмитро Разумков провів телефонну розмову зі спікером Кнесету (парламент, - ред.) Ізраїлю Ярівом Левіном. Обговорили затвердження урядом Ізраїлю угоди про зону вільної торгівлі між країнами.
Про це повідомляє прес-служба ВР.
Разумков подякував спікеру за оперативне погодження Кнесетом угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.
“Сподіваємось, що уряд вашої держави так само оперативно розгляне та схвалить угоду”, - сказав голова українського парламенту.
Також він висловив сподівання на поглиблення міжпарламентської співпраці держав.
“Розраховуємо, що найближчим часом в Кнесеті буде сформовано депутатську групу з міжпарламентських зв’язків з Україною. Це дозволить вивести співробітництво наших держав на якісно новий рівень”, - підкреслив Разумков.
Раніше посол Ізраїлю в Україні заявив про плани якомога швидше ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Україною.
Нагадаємо, угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем була підписана ще 21 січня 2019 року.