Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

Фото: флаги Украины и Израиля (president.gov.ua)

Переговоры относительно сделки продолжались с 2013 года

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сегодня, 21 января 2019 года, подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отмечается, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем предоставит новые, лучшие возможности для украинских экспортеров.

"С момента вступления в силу Соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в Украине продукции”, - отметил Кубив.

Степан Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и расширить традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

“С 1 января этого года Украина получила членство в Пан-Евро-Мед, что позволяет нам создать треугольник свободной торговли ЕС-Украина-Израиль. Это означает, что украинские производители смогут импортировать из других сырье и материала из Израиля, пререобляти их в Украине и экспортировать с льготной ставкой пошлины в ЕС. Это создает дополнительные стимулы для размещения производства с высокой добавленной стоимостью именно в Украины. Для украинцев это будет означать новые рабочие места, достойную зарплату и лучшие условия для жизни”, - пояснил Кубив.

Он также добавил, что соглашение с Израилем будет способствовать увеличению объема торговли и инвестиционного сотрудничества.

Экспорт украинских товаров в Израиль уже растет. Если по итогам 2016 года Украина экспортировала в Израиль товаров на 488,5 млн долларов, то в 2017 году эта цифра составляла уже 604,6 млн долларов. За 11 месяцев 2018 экспорт в Израиль превысил 535 млн долларов. При этом импорт израильских товаров за 11 месяцев 2018 составил лишь 186 млн долларов.

Переговоры по Соглашению о свободной торговле между Правительствами Украины и Израиля началась с 2013 года, однако наиболее интенсивная работа проводилась в 2016-2018 гг Украинская делегация провела 7 раундов переговоров, которые завершились в марте 2018 года. Соглашение парафировано в прошлом году в апреле, дальнейшие юридические процедуры продолжались до ноября. 21 ноября 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил соглашение и уполномочил Степана Кубива на его подписание.

Как отмечается, Израиль стал 46 страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Израиль провел встречу со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, в ходе которой обсуждалась ратификация соглашения о свободной торговле между странами.