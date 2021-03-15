Разумков про справу Харківських угод: нардепи не несуть відповідальності за голосування

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков прокоментував справу Харківських угод. Відповідно до закону, навіть після зняття недоторканності народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування.

Про це він сказав у ході погоджувальної ради ВР.

"СБУ вже прийшла з відповідними рішеннями суду, (з'ясувати, - ред.), хто як голосував. На щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальність за свої голосування. Індемнітет він залишається... Я не впевнений, що ця ідея буде повністю реалізована (притягнення до кримінальної відповідальності, - ред.)" - сказав глава Ради.

Разумков підкреслив, що у нардепів залишається індемнітет.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради.

Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Як писало РБК-Україна, також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

Хто може потрапити під перевірку СБУ, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.