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Разумков про справу Харківських угод: нардепи не несуть відповідальності за голосування

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 12:28
Разумков про справу Харківських угод: нардепи не несуть відповідальності за голосування Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков прокоментував справу Харківських угод. Відповідно до закону, навіть після зняття недоторканності народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування.

Про це він сказав у ході погоджувальної ради ВР.

Разумков підкреслив, що у нардепів залишається індемнітет.

"СБУ вже прийшла з відповідними рішеннями суду, (з'ясувати, - ред.), хто як голосував. На щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальність за свої голосування. Індемнітет він залишається... Я не впевнений, що ця ідея буде повністю реалізована (притягнення до кримінальної відповідальності, - ред.)" - сказав глава Ради.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради.

Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Як писало РБК-Україна, також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

Хто може потрапити під перевірку СБУ, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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