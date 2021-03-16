Разумков в беседе с сенатором призвал США заблокировать "Северный поток-2"

Как отметил Разумков, российский газопровод "Северный поток-2" превращается в элемент политического тыка, поэтому Украина и США должны объединить усилия для противодействия его реализации.

"Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса", - заявил он.

Разумков добавил, что надеется на введение новых санкций против газопровода со стороны США, чтобы предотвратить его окончательное завершение и ввод в эксплуатацию.

Американский сенатор, со своей стороны, выразил поддержку в противодействии строительству и запуску "Северного потока-2", а также заверил в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США.