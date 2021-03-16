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Разумков в беседе с сенатором призвал США заблокировать "Северный поток-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом. В ходе разговора Разумков призвал США заблокировать завершение "Северного потока-2".

Об этом говорится на сайте парламента.

Как отметил Разумков, российский газопровод "Северный поток-2" превращается в элемент политического тыка, поэтому Украина и США должны объединить усилия для противодействия его реализации.

"Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса", - заявил он.

Разумков добавил, что надеется на введение новых санкций против газопровода со стороны США, чтобы предотвратить его окончательное завершение и ввод в эксплуатацию.

Американский сенатор, со своей стороны, выразил поддержку в противодействии строительству и запуску "Северного потока-2", а также заверил в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США.

Напомним, недавно в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

С целью ускорения завершения "Северного потока-2" Россия начала игнорировать экологические стандарты в Балтийском море. Российские корабли заходят в запретные морские зоны, чтобы сократить путь.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Дмитрий Разумков
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