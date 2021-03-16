Разумков у розмові з сенатором закликав США заблокувати "Північний потік-2"

Як зазначив Разумков, російський газопровід "Північний потік-2" перетворюється на елемент політичного тику, тому Україна та США повинні об'єднати зусилля для протидії його реалізації.

"Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проект перетворюється на елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об'єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу", - заявив він.

Разумков додав, що сподівається на введення нових санкцій проти газопроводу з боку США, щоб унеможливити його остаточне завершення та введення в експлуатацію.

Американський сенатор, зі свого боку, висловив підтримку у протидії будівництву та запуску "Північного потоку-2", а також запевнив у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України з боку США.