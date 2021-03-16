Разумков у розмові з сенатором закликав США заблокувати "Північний потік-2"

Голова Верховної ради Дмитро Разумков провів телефонну розмову із сенатором США, співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом. В ході розмови Разумков закликав США заблокувати завершення "Північного потоку-2".
Про це йдеться на сайті парламенту.
Як зазначив Разумков, російський газопровід "Північний потік-2" перетворюється на елемент політичного тику, тому Україна та США повинні об'єднати зусилля для протидії його реалізації.
"Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проект перетворюється на елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об'єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу", - заявив він.
Разумков додав, що сподівається на введення нових санкцій проти газопроводу з боку США, щоб унеможливити його остаточне завершення та введення в експлуатацію.
Американський сенатор, зі свого боку, висловив підтримку у протидії будівництву та запуску "Північного потоку-2", а також запевнив у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України з боку США.
Нагадаємо, нещодавно в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".
У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.
З метою прискорення завершення "Північного потоку-2" Росія почала ігнорувати екологічні стандарти у Балтійському морі. Російські кораблі заходять у заборонені морські зони, щоб скоротити шлях.