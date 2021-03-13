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Байден против "Северного потока-2", но не хочет испортить отношения с Германией, - Politico

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 03:32
Байден против "Северного потока-2", но не хочет испортить отношения с Германией, - Politico Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Администрация президента США Джо Байдена с одной стороны хочет помешать реализации строительства газопровода "Северный поток-2". В то же время Байден не хочет портить отношения с Германией, которая поддерживает строительство.

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Байден считает, что "Северный поток-2" является невыгодным для Европы. В то же время, на кону стоят взаимоотношения с Германией.

"Мы оказались между молотом и наковальней", - заявил собеседник издания.

По закону администрация обязана каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые подпадают под санкции. По словам официальных лиц, процесс определения этих новых целей сейчас находится в стадии реализации и может быть завершен до того, как следующий отчет должен быть представлен в мае.

Высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать особенности пакета санкций, который сейчас проходит через межведомственный процесс. Но чиновник сказал, что "мы продолжаем изучать организации, которые могут быть вовлечены в санкционированную деятельность, и оттуда предпримем необходимые последующие шаги".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в американском Конгрессе потребовали от Госдепа США новых санкций против "Северного потока-2".

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