UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 года составляла 11 70 гривен. Зарплата женщин составляла 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины (Госстата).

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривен).
  • в III квартале 2020 года - 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен).
  • во II квартале 2020 года 9 740 гривен или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 гривен).
  • в I квартале 2020 года 9 785 гривен или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины зарплатаженщиныГосударственная служба статистики