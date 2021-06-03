Розрив у зарплатах чоловіків і жінок скоротився: скільки заробляють на початку 2021 року

Середньомісячна зарплата жінок у I кварталі 2021 року становила 11 70 гривень. Зарплата жінок становила 82,2% від зарплати чоловіків (14 91 гривень).

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України ( Держстату ).

За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень. За останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень).

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.