Розрив у зарплатах чоловіків і жінок скоротився: скільки заробляють на початку 2021 року
Середньомісячна зарплата жінок у I кварталі 2021 року становила 11 70 гривень. Зарплата жінок становила 82,2% від зарплати чоловіків (14 91 гривень).
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України (Держстату).
За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:
- у IV кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 Гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).
- у III кварталі 2020 року - 10 409 гривень або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 гривень).
- у II кварталі 2020 року 9 740 гривень або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 гривень).
- у I кварталі 2020 року 9 785 Гривень або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень. За останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень).
Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.