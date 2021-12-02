Разрыв увеличился: сколько зарабатывают женщины и мужчины в Украине

Среднемесячная зарплата женщин в III квартале 2021 года составляла 12 661 гривен. Зарплата женщин составляла 79,3% от зарплаты мужчин (15 958 гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, в последнем женщины стали зарабатывать меньше по отношению к мужчинам. Хотя данные предыдущих периодов показывали противоположную тенденцию.
Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).