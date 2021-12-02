Розрив збільшився: скільки заробляють жінки і чоловіки в Україні

Середньомісячна зарплата жінок у III кварталі 2021 року становила 12 661 гривень. Зарплата жінок становила 79,3% від зарплати чоловіків (15 958 гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, в останньому жінки стали заробляти менше по відношенню до чоловіків. Хоча дані попередніх періодів показували протилежну тенденцію.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше порівняно з вереснем (14 239 гривень).