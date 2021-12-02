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Розрив збільшився: скільки заробляють жінки і чоловіки в Україні

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна зарплата жінок у III кварталі 2021 року становила 12 661 гривень. Зарплата жінок становила 79,3% від зарплати чоловіків (15 958 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, в останньому жінки стали заробляти менше по відношенню до чоловіків. Хоча дані попередніх періодів показували протилежну тенденцію.

  • у II кварталі 2021 року зарплата жінок становила 12 553 гривень або 82,6% від зарплати чоловіків (15 189 гривень).
  • у I кварталі 2021 року зарплата жінок становила 11 670 гривень або 82,2% від зарплати чоловіків (14 91 гривень).
  • у IV кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).
  • у IV кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).
  • у III кварталі 2020 року - 10 409 гривень або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше порівняно з вереснем (14 239 гривень).

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Державна служба статистикиЗарплата в Україні